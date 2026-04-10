Capsula Orion a misiunii Artemis II revine în noaptea de vineri spre sâmbătă pe Pământ

Capsula Orion, care transportă echipajul misiunii Artemis II, urmează să revină pe Pământ, moment considerat cel mai periculos al întregii misiuni: reintrarea în atmosferă.

Principala îngrijorare este legată de scutul termic al capsulei, element esențial pentru protejarea astronauților la temperaturi extreme generate în timpul reintrării. Problema a apărut după misiunea Artemis I, când NASA a constatat că scutul ablativ s-a degradat mai mult decât se estimase inițial.

Specialiștii au explicat că materialul scutului a reacționat diferit în condiții reale, iar acest lucru a ridicat semne de întrebare privind comportamentul său în misiuni cu echipaj uman. Totuși, chiar și în acele condiții, siguranța astronauților nu ar fi fost pusă în pericol, deoarece sistemele sunt proiectate cu marje largi de toleranță.

Pentru Artemis II, NASA a analizat în detaliu problema și a implementat modificări pentru a reduce riscurile. Printre acestea se numără ajustări ale modului în care capsula reintră în atmosferă, astfel încât să fie limitată expunerea la temperaturi extreme și să fie controlată mai bine degradarea scutului termic.

Reintrarea în atmosferă este considerată faza critică a misiunii, deoarece capsula Orion va atinge viteze uriașe, iar frecarea cu aerul va genera temperaturi de mii de grade. În aceste condiții, orice defecțiune a scutului termic ar putea avea consecințe grave.

Misiunea Artemis II marchează prima întoarcere a unor astronauți din apropierea Lunii după mai bine de 50 de ani, iar succesul acestei etape este esențial pentru viitoarele misiuni ale programului Artemis, inclusiv cele care vizează aselenizarea.