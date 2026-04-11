Tinerii de 18 ani din România pot călători gratuit în Europa prin programul DiscoverEU. Cum te înscrii și ce criterii trebuie să îndeplinești

Tinerii români care au împlinit 18 ani pot călători gratuit în Europa prin programul DiscoverEU, o inițiativă a Uniunii Europene care oferă zeci de mii de permise de călătorie în fiecare an.

Programul face parte din Erasmus+ și le oferă participanților șansa de a explora mai multe țări europene, în special cu trenul, pe o perioadă de până la 30 de zile.

Pentru ediția din 2026, Comisia Europeană pune la dispoziție peste 40.000 de astfel de permise gratuite, destinate tinerilor care împlinesc 18 ani în anul înscrierii.

Condițiile de participare

Pentru a putea aplica, tinerii trebuie să îndeplinească mai multe criterii:

să aibă 18 ani la momentul înscrierii (în funcție de intervalul de naștere stabilit pentru fiecare rundă);

să fie rezidenți într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară asociată programului Erasmus+;

să completeze formularul de înscriere online pe Portalul European pentru Tineret;

să răspundă la un scurt chestionar despre Uniunea Europeană.

Selecția se face pe baza răspunsurilor la quiz și a unui sistem de departajare, în cazul unui număr mare de candidați.

Cum se desfășoară călătoria

Tinerii selectați primesc un permis de călătorie, folosit în principal pentru transportul feroviar, dar în anumite cazuri pot fi acceptate și alte mijloace de transport.

Aceștia pot călători singuri sau în grup, pe o perioadă de maximum o lună, în mai multe țări europene.

În plus, participanții beneficiază și de un card de reduceri pentru diverse servicii, inclusiv cazare, transport local sau activități culturale.

Programul DiscoverEU are ca scop promovarea mobilității în rândul tinerilor și încurajarea descoperirii diversității culturale europene, fiind totodată o oportunitate pentru prima experiență de călătorie independentă.