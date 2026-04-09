Accident pe DN1A, la Târgșoru Vechi: un șofer băut a intrat pe contrasens și a lovit un TIR

Un șofer s-a ales cu dosar penal, vineri după amiază, după ce s-a urcat băut la volan și a provocat un accident rutier pe DN1A, între Mitică Apostol și Zalhanaua.

Potrivit informațiilor transmise de oamenii legii, joi, 9 aprilie 2025, în jurul orei 17:00, pe DN1A, în afara localității Târgșoru Vechi, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două ansambluri de vehicule, conduse de doi bărbați, în vârstă de 56, respectiv 45 de ani.

Din primele verificări a reieșit că bărbatul de 56 de ani, care se deplasa din direcția Buftea către Ploiești, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu celălalt ansamblu de vehicule.

În urma impactului au fost înregistrate doar pagube materiale, fără victime. Șoferul în vârstă de 56 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Polițiștii reamintesc, în pragul sărbătorilor pascale, că orice cantitate de alcool consumată înainte de a conduce poate afecta capacitatea de reacție și poate crește semnificativ riscul producerii unor accidente rutiere.

Reprezentanții Poliției recomandă șoferilor să nu conducă sub influența alcoolului, indiferent de distanță, să apeleze la un șofer desemnat sau la alte variante de transport și să respecte regulile de circulație, adaptând viteza la condițiile de drum.