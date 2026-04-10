Cum va fi vremea în noaptea de Înviere

Vremea în noaptea de Înviere va fi instabilă, rece, iar în mai multe zone ale țării sunt anunțate precipitații. Meteorologii avertizează că vor fi condiții de ploaie, lapoviță și ninsoare, iar valorile termice vor rămâne sub media perioadei în mare parte din țară.

Meteorologul de serviciu al ANM, Oana Catrina, a declarat pentru Digi24 că vremea va fi rece, dar fără fenomene extreme.

Vremea în noaptea de Înviere

„Din datele de care dispunem în acest moment, vremea nu va crea mari probleme pe perioada Sărbătorilor Pascale.

În noaptea de înviere vor fi temporar precipitații, dar pe arii în general restrânse. În partea de centru, est și de sud a teritoriului, acestea vor fi sub formă de ninsoare la munte, mixte în zona sub-carpatică a Moldovei, în zona deluroasă a Munteniei, dar și în partea de est și de sud-est a Transilvaniei, în timp ce în rest vor fi doar ploi, dar slabe cantitativ și trecătoare pe arii în general restrânse.”

Potrivit meteorologului, vântul nu va pune probleme, însă frigul va fi resimțit accentuat.

„În noaptea de Înviere temperaturile se vor încadra între -5° în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre 6-7° pe litoral, iar în Capitală vom avea 2-4°, dar probabilitatea pentru precipitații în Capitală în noaptea de Înviere va fi una destul de redusă”.

Vremea în Prima Zi de Paște

În prima zi de Paște, vremea se mai încălzește ușor, însă rămâne răcoroasă pentru această perioadă. „Pentru prima zi de Paște, temperaturile se vor apropia de cele normale perioadei, maximele se vor încadra între 12-13 grade pe litoral, în zona Bucovinei, până spre 17, poate chiar izolat 18° în partea de sud-vest a teritoriului, cu 15-16° în Capitală.

Vântul nu va crea probleme, iar temporar vor fi precipitații pe arii restrânse în jumătatea de est a teritoriului.” Precipitațiile vor continua, în special în estul țării, sub diferite forme.

„Vorbim de precipitații sub formă de ninsoare în Carpații Orientali, în grupa estică a Carpaților Meridionali, mixte în zona sub-carpatică a Moldovei și doar sub formă de ploaie în rest.”

Vremea în a Doua Zi de Paște

Veștile sunt mai bune pentru a doua zi de Paște, când vremea devine în general frumoasă. „Pentru a 2-a zi de Paște, o vreme în general frumoasă, cu ploi izolate trecătoare, în special în Moldova, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în partea de sud-vest a teritoriului respectiv și în grupa vestică a Carpaților Meridionali, iar maximele se vor situa în general cam între 14 și 18 grade, cu 15-16° în Capitală.”