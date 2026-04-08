Realitatea Plus continuă emisia. Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA

Miercuri, 8 aprilie 2026, Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA de retragere a licenței televiziunii Realitatea Plus, astfel încât aceasta își poate continua emisia. Decizia nu este definitivă dar, până la sentința finală, Realitatea Plus își poate continua emisia.

- Publicitate -

Potrivit Hotnews, acesta este unul din cele două procese deschise de Realitatea Plus. În primul a cerut anularea deciziei CNA, iar în cel în care s-a pronunțat astăzi Curtea de Apel a cerut suspendarea deciziei până când se judecă procesul privind anularea.

„Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată”, potrivit deciziei publicate pe portalul justiției. Decizia poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile.

- Publicitate -

Reamintim faptul că marți, 7 aprilie 2026, CNA a decis revocarea licenței Realitatea Plus pentru 28 de amenzi în valoare de peste 600.000 de lei, datând din 2024. Decizia a fost menținută în ședința de miercuri.