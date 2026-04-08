Realitatea Plus continuă emisia. Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA

Miercuri, 8 aprilie 2026, Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA de retragere a licenței televiziunii Realitatea Plus, astfel încât aceasta își poate continua emisia. Decizia nu este definitivă dar, până la sentința finală, Realitatea Plus își poate continua emisia.
Potrivit Hotnews, acesta este unul din cele două procese deschise de Realitatea Plus. În primul a cerut anularea deciziei CNA, iar în cel în care s-a pronunțat astăzi Curtea de Apel a cerut suspendarea deciziei până când se judecă procesul privind anularea.
„Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată”, potrivit deciziei publicate pe portalul justiției. Decizia poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile.
Reamintim faptul că marți, 7 aprilie 2026, CNA a decis revocarea licenței Realitatea Plus pentru 28 de amenzi în valoare de peste 600.000 de lei, datând din 2024. Decizia a fost menținută în ședința de miercuri.