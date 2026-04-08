Când se termină asfaltarea pe strada Bobâlna. Precizările primarului Polițeanu

Primarul Mihai Polițeanu a anunțat când ar putea fi finalizate lucrările de asfaltare început zilele trecute pe strada Bobâlna din Ploiești.

Potrivit edilului, dacă vremea se păstrează stabilă și nu va ploua, lucrările de asfaltare pe strada Bobâlna vor fi finalizate joi, 9 aprilie.

„Dacă ne ajută vremea și nu plouă, mâine, joi, se finalizează asfaltarea pe Bobâlna”, a transmis Polițeanu prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook

Cu privire la stadiul lucrărilor de pe strada Laboratorului, acesta a precizat că proiectul este în grafic. „Se circulă bine pe străpungere în condiții de șantier. Se va reveni după Paști pentru finalizare. Mai trebuie instalați o parte dintre stâlpii de iluminat și de turnat stratul de uzură”, a mai transmis Mihai Polițeanu.

Trebuie precizat că în contextul deschiderii străpungerii Laboratorului, la ieșirea în Cantacuzino a fost montat indicator de obligatoriu la dreapta.