Episod de iarnă în aprilie, înainte de Paște. Zăpada s-a depus în unele zone din Vrancea și Buzău

Un episod de vreme neobișnuit pentru începutul lunii aprilie a adus ninsori în mai multe zone din România, chiar înainte de Paște. Temperaturile au scăzut brusc, iar în regiunile de deal și munte s-a depus strat de zăpadă, înlocuind peisajul de primăvară cu unul de iarnă.

În județe precum Vrancea și Buzău, ninsoarea a început în cursul zilei și s-a așternut rapid, afectând vizibilitatea și condițiile de trafic.

În acest context, Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri au intervenit cu utilaje de deszăpezire pe mai multe tronsoane de drum. Echipele au acționat pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și pentru împrăștierea de materiale antiderapante, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță.

Meteorologii avertizează că vremea rea nu se oprește aici. O informare emisă de Administrația Națională de Meteorologie anunță precipitații mixte în cea mai mare parte a țării, inclusiv lapoviță și ninsoare, dar și intensificări ale vântului. La munte, ninsorile vor continua și se va depune un nou strat consistent de zăpadă, viscolit pe alocuri.

Specialiștii explică acest episod de iarnă târzie prin influența unui ciclon format în zona Mării Mediterane, care a adus aer rece deasupra României. Fenomenul este unul temporar, însă suficient de intens pentru a produce efecte în trafic și în viața de zi cu zi.

Potrivit estimărilor, vremea va începe să se încălzească treptat după jumătatea lunii aprilie, când temperaturile vor reveni la valori normale pentru această perioadă.