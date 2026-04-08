Șofer sub influența drogurilor și fără permis urmărit de polițiști în Sinaia. A fost reținut

Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști și este cercetat penal pentru conducere fără permis și sub influența drogurilor. La începutul lunii aprilie acesta a fost prins de polițiști, după o urmărire în trafic la Sinaia.

Analizele de laborator efectuate după testarea pozitivă la drugtest au indicat faptul că acesta se afla sub influența substanțelor interzise. Mai mult, cercetările au stabilit faptul că bărbatul nu deține permis de conducere.

Astfel, polițiștii au decis reținerea acestuia pentru o perioadă de 24 ore, urmând că până la expirarea acestui timp să fie prezentat

La data de 7 aprilie 2026, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de un bărbat bănuit de comiterea infracțiunilor de conducere fără permis și conducere sub influența substanțelor psihoactive, în urma administrării probatoriului în cauză.

Anterior, la data de 4 aprilie 2026, în jurul orei 21.45, polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Sinaia, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza orașului Sinaia, au efectuat semnal regulamentar de oprire pentru un autoturism care circula pe strada Furnica. Conducătorul auto nu s-a conformat, fiind necesară urmărirea acestuia, cu utilizarea semnalelor acustice și luminoase.

Autoturismul a fost depistat la scurt timp, fiind oprit în condiții de siguranță. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit identitatea persoanelor aflate în vehicul și au procedat la testarea acestora.

Rezultatul testării cu aparatul din dotare a indicat prezența substanțelor psihoactive pentru persoana bănuită că ar fi condus autoturismul, aceasta fiind condusă la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice.

Totodată, în urma verificărilor în bazele de date, polițiștii au constatat că persoana în cauză nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Ulterior, după confirmarea prezenței substanțelor psihoactive în organism, în urma analizelor de laborator, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și conducere sub influența substanțelor psihoactive, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și luării măsurilor legale care se impun.

Acțiunea reflectă fermitatea și profesionalismul polițiștilor rutieri în prevenirea și combaterea faptelor care pun în pericol siguranța participanților la trafic.