Restricții de circulație pe A7

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii rutiere anunță instituirea unor restricții de circulație joi, 9 aprilie, pe autostrada A7.
Potrivit CNAIR, restricțiile vor fi instituite la km 54+690, calea 1 (sensul București – Focșani), pentru desfășurarea unor verificări piezoelectrice.
„Intervențiile se vor desfășura în intervalul 09:00 – 12:00. În această perioadă, circulația se va desfășura restricționat în zona menționată.
Rugăm participanții la trafic:
- să respecte semnalizarea rutieră temporară
- să adapteze viteza la condițiile de drum
- să manifeste prudență sporită în zona lucrărilor”, au mai transmis reprezentanții CNAIR.