- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Restricții de circulație pe A7

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii rutiere anunță instituirea unor restricții de circulație joi, 9 aprilie, pe autostrada A7. 

- Publicitate -

Potrivit CNAIR, restricțiile vor fi instituite la km 54+690, calea 1 (sensul București – Focșani), pentru desfășurarea unor verificări piezoelectrice.

„Intervențiile se vor desfășura în intervalul 09:00 – 12:00.  În această perioadă, circulația se va desfășura restricționat în zona menționată.

- Publicitate -

Rugăm participanții la trafic:

  • să respecte semnalizarea rutieră temporară
  • să adapteze viteza la condițiile de drum
  • să manifeste prudență sporită în zona lucrărilor”, au mai transmis reprezentanții CNAIR.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -