Ultimele informații despre starea lui Mircea Lucescu

Starea de sănătate a antrenorului Mircea Lucescu rămâne gravă, potrivit celor mai recente informații comunicate de Spitalul Universitar din București, după efectuarea unor noi investigații medicale complexe.

- Publicitate -

Potrivit hotnews.ro, medicii i-au realizat o investigație CT detaliată, în urma căreia au fost descoperite multiple probleme severe. Examinarea a evidențiat semne de accidente vasculare ischemice cerebrale, dar și focare de trombembolism pulmonar, ceea ce complică semnificativ evoluția pacientului.

Cadrele medicale au analizat în detaliu rezultatele și au informat familia cu privire la situația actuală, iar pacientul rămâne internat sub supravegherea strictă a unei echipe pluridisciplinare.

- Publicitate -

Fostul selecționer al României, în vârstă de 80 de ani, este internat din 29 martie, după ce i s-a făcut rău înaintea unui antrenament al echipei naționale. Deși inițial starea sa părea stabilizată și se lua în calcul externarea, situația s-a complicat ulterior.

Pe 3 aprilie, acesta a suferit un infarct miocardic acut chiar în ziua în care urma să fie externat, fiind supus de urgență intervențiilor medicale necesare. Ulterior, în noaptea de sâmbătă spre duminică, starea sa s-a agravat, fiind transferat la Terapie Intensivă.

În prezent, medicii continuă monitorizarea atentă și analizează permanent conduita terapeutică, în contextul unei evoluții critice și complicate a stării de sănătate.

- Publicitate -

Cazul lui Mircea Lucescu a generat o puternică emoție în lumea sportului românesc, fiind unul dintre cei mai titrați și respectați antrenori din istoria fotbalului.