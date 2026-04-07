Urs văzut marți dimineață în Bertea. A fost emis RO-Alert

Prahovenii din Bertea au primit în această dimineață, în jurul orei 06.30, un mesaj RO-Alert care anunța prezența unui urs pe străzile din localitate.

Pe lângă jandarmi, în Bertea a fost mobilizat și un echipaj medical SMURD.

„În această dimineață, în jurul orei 06:30, a fost emis mesaj Ro-Alert în comuna Bertea pentru a semnala prezența unui urs. La locul indicat s-a deplasat un echipaj SMURD de la Punctul de Lucru Lipănești pentru asigurarea zonei”, au anunțat reprezentanții ISU Prahova.

Precizăm că apariția urșilor în Bertea nu este un lucru nou, în anii trecuți aceștia fiind responsabili de numeroase pagube în gospodării.