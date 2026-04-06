Angajări în Poliție și Jandarmerie fără diplomă de BAC. Fake news dezminițit de MAI

Ministerul Afacerilor Interne dezminte un fake news care a început să se propage în mediul online începând cu data de 1 aprilie. Anunțul fals, distribuit masiv pe rețelele de socializare, anunță că angajările sunt posibile în Poliție și Jandarmerie fără diplomă de BAC.

Mesajul fals devenit viral

Deși mesajul fals care s-a viralizat pe rețelele de socializare are toate elementele un fake news grosolan și anume: greșeli gramaticale, lipsa semnelor de punctuație, nu este asumat de nicio instituție, acesta a strâns sute de comentarii ale celor interesați și mii de distribuiri.

Mesajul integral

„Români vor putea să se angajeze în Poliția Română și Jandarmerie fără diplomă pe Bacalaureat. Măsura va fi adoptată pentru că în aceste momente există un deficit mare de personal. Atenție, se vor scoate definitiv diploma de Bacalaureat. Pentru toți cei care vreți să ocupați un post de polițist, jandarm, pompier sau militar cu încadrare directă vă trebui să aveți doar 10 clase terminate. Este foarte posibil ca încurând să vă angajați ca polițist sau jandarm fără diplomă de bacaluareat din cauza deficitului mare de personal. Este un deficit de 35.000 de locuri în MAI. Succes”

Reacția MAI

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au transmis luni după amiază că informațiile sunt false.

„Ce a început ca o „glumă de 1 Aprilie” s-a transformat rapid într-o dezinformare virală pe rețelele de socializare. Nu, nu există nici un proiect de lege prin care să poți ocupa un loc de agent sau subofițer în MAI fără să ai diplomă de bacalaureat.

Acest document este necesar, iar pentru ofițeri este necesară și diploma de licență. Vă recomandăm să vă informați din surse credibile, iar celor care au realizat aceste „păcăleli” le recomandăm să se asigure că-și informează urmăritorii că postările lor au fost valabile doar pe 1 Aprilie”, au transmis aceștia.