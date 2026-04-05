Infracțiuni cu violență comise în Prahova: peste 3.500 de fapte într-un an

Infracțiunile comise cu violență rămân un aspect des întâlnit în Prahova, potrivit informațiilor furnizate de Poliție. Instituția precizează că, la nivelul județului, au fost sesizate aproximativ 3.500 de infracțiuni contra persoanei, cele mai multe dintre acestea fiind acte de lovire sau alte violențe.

Citește și: Doi bărbați snopiți în bătaie la Șotrile. Cei cinci agresori au fost lăsați în libertate

Concret, aceste fapte reprezintă aproape 46% din totalul infracțiunilor înregistrate, ceea ce indică o pondere semnificativă a violenței în peisajul infracțional local. Mai mult, aproape 45% dintre aceste cazuri au fost semnalate în mediul urban, unde densitatea populației și dinamica socială contribuie la creșterea riscurilor.

În ceea ce privește infracțiunile grave, precum tâlhăriile, datele arată că anul trecut au fost înregistrate 36 de astfel de fapte. Dintre acestea, 61% au fost sesizate inițial cu autor necunoscut. Cu toate acestea, polițiștii au reușit identificarea autorilor și soluționarea a aproximativ 96% dintre cazuri, în prezent rămânând în lucru o singură cauză.

Citește și: Bătaie la un majorat din Vărbila. Altercația a fost surprinsă de o cameră de supraveghere [VIDEO]

Reprezentanții IPJ Prahova subliniază că soluționarea dosarelor penale, în special a celor care implică violență, reprezintă o prioritate pentru structurile de investigații criminale. Rata de soluționare este una dinamică și depinde atât de colaborarea părților implicate, cât și de posibilitatea retragerii plângerilor prealabile, acolo unde legea permite acest lucru.

Totodată, poliția atrage atenția că statistica privind autorii necunoscuți trebuie interpretată în context. Dinamica procesului de identificare a suspecților poate influența direct datele, iar evidențele depind de informațiile disponibile la momentul raportării.

Pentru combaterea fenomenului, autoritățile mizează pe intensificarea măsurilor de ordine publică, în special în zonele considerate cu risc ridicat. Acestea sunt caracterizate printr-o predispoziție crescută la încălcarea normelor de conviețuire socială, iar intervențiile vizează atât prevenirea, cât și descurajarea faptelor violente.

