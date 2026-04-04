Minoră de 16 ani din Câmpina, dată dispărută. Apelul Poliției

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost sesizați, la data de 3 aprilie 2026, de către o femeie, cu privire la dispariția unei minore.

Potrivit IPJ Prahova, la data de 3 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că minora Polojan Diana Denisa, în vârstă de 16 ani, a plecat în mod voluntar de la domiciliul din municipiul Câmpina, în jurul orei 20:00, și nu a mai revenit până în prezent.

Adolescenta are aproximativ 1,60 m înălțime, aproximativ 70 kg, față ovală, ochi căprui, păr lung, drept, de culoare castaniu.

„La momentul plecării, aceasta purta o bluză de culoare neagră, pantaloni de culoare neagră, cu imprimeu alb, având inscripția „Nike”, și adidași de culoare albă”, a precizat IPJ Prahova.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la această minoră sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.