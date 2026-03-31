Accident cu trei mașini pe DN1A, la ieșirea din cartierul Mitică Apostol, zona 220

Un nou accident rutier a avut loc marți după amiază pe DN1A în Prahova, la intersecția cu DJ 140, drumul care leagă localitățile Strejnicu și Negoiești.

UPDATE: Cum s-a produs accidentul

Știrea inițială:

Circulația în zonă se desfășoară cu dificultate, iar mai mulți agenți de circulație sunt prezenți la locul evenimentului pentru a fluidiza traficul.

Potrivit martorilor la eveniment, în coliziune au fost implicate trei autoturisme. Momentan nu se cunosc informații despre existența unor victime.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea coliziunii.

Trebuie precizat că intersecția DJ 140 cu DN1A din Prahova a devenit în ultimii ani o zonă neagră pe harta accidentelor rutiere. Un sens giratoriu amenajat în această zonă ar reduce semnificativ riscul producerii unor tragedii.

UPDATE: Ce spune Poliția despre producerea accidentului

La data de 31.03.2026, în jurul orei 15:30 un bărbat de 43 de ani a condus un autoturism pe DJ 140, dinspre Negoiești către Strejnicu, iar la intersecția cu DN1A (zona km. 62) ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, care circula pe DN1A, din direcția Ploiești către Buftea.

În urma impactului, cel de-al doilea autoturism a fost proiectat într-un alt autoturism, condus de o femeie de 59 de ani, care se afla oprită pe DJ 140 dinspre Strejnicu, pentru a acorda prioritate de trecere.

În urma producerii accidentului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto în vârstă de 20 de ani.

Testările cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative pentru toți conducătorii auto implicați. În cauză a fost întocmit dosar penal, fiind efectuate cercetări pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.