Cum s-a produs accidentul cu trei mașini de pe DN1A, de la 220. Un sens giratoriu este necesar în zonă

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme și în urma căruia o persoană a fost rănită și transportată la spital a avut loc marți după amiază pe DN1A, la intersecția cu DJ 140, în zona cunoscută sub denumirea „220”.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit Poliției, un bărbat de 43 de ani a condus un autoturism pe DJ 140, dinspre Negoiești către Strejnicu, iar la intersecția cu DN1A (zona km. 62) ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, care circula pe DN1A, din direcția Ploiești către Buftea.

În urma impactului, cel de-al doilea autoturism a fost proiectat într-un alt autoturism, condus de o femeie de 59 de ani, care se afla oprită pe DJ 140 dinspre Strejnicu, pentru a acorda prioritate de trecere.

În urma producerii accidentului a rezultat vătămarea corporală a șoferului auto în vârstă de 20 de ani, care se deplasa regulamentar.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că responsabilitatea producerii evenimentului rutier o poartă șoferul în vârstă de 43 de ani, care circula dinspre Negoiești spre DN1A. Acesta a ignorat semnificația indicatorului STOP și a pătruns cu viteză în intersecție

Testările cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative pentru toți conducătorii auto implicați.

În cauză a fost întocmit dosar penal, fiind efectuate cercetări pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.

Sens giratoriu necesar în zonă

Intersecția DJ 140 cu DN1A este din ce în ce mai aglomerată, în fiecare an. Șoferii care circulă pe drumul secundar se află de multe ori în imposibilitatea de a se asigura corespunzător și riscă să facă manevre care i-ar putea costa chiar viața.

Mai mult, semnalizarea rutieră în zonă ar putea fi îmbunătățită, astfel încât riscul de producere a unor evenimente rutiere să fie minim.

Totodată, nu trebuie ignorat faptul că drumul județean se intersectează cu o tronson relativ drept al DN1A, care se întinde pe o distanță de aproximativ cinci kilometri. Aici șoferii obișnuiesc să apese excesiv pe accelerație și să ignore restricția de 30 de km/h din intersecție.

Amenajarea unui sens giratoriu în intersecția DJ 140 cu DN1A de la „220” este un proiect care ar calma traficul în zonă și care ar putea salva vieți.

Necesitatea investiției este adusă în discuție de către participanții la trafic ori de câte ori în zonă se produce câte un accident.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere cu privire la această situație Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.