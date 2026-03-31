Cetățean „suveran”, scos cu forța din mașină după ce a refuzat legitimarea polițiștilor. „Nu vrea să fiu în contract cu voi”

Un șofer român s-a ales cu geamul spart la mașină și cu dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice fără permis de conducere, după ce a refuzat solicitarea polițiștilor de a se da jos de la volan pe motiv că… nu vrea să intre „în contract” cu aceștia. Bărbatul pare a face parte din mișcarea așa-zișilor „cetățeni suverani”, inspirată din curentul „sovereign citizen movement”.

- Publicitate -

Incidentul a fost prezentat, ieri, pe pagina de socializare a Sindicatului Europol al polițiștilor.

„Sunt mii de astfel de personaje pe drumurile publice care cred despre ele că sunt „ființe vii” și care nu respectă legile „umane”, considerate de ei niște „contracte ascunse”. Ei apreciază că „ființa vie” este separată de „persoana juridică” creată artificial de stat (CNP, certificat de naștere etc.) și că pot ieși de sub „autoritatea” statului prin faptul că se declară „ființe născute vii”, evitând în accepțiunea lor obligațiile legale ale statului, cu care ei refuză un „contract”.”, explică polițiștii.

- Publicitate -

Bărbatul s-a ales cu geamul spart și dosar penal

Într-un final, după ce a fost somat de mai multe ori să coboare din mașină și i-au fost explicat consecințele, inclusiv faptul că polițiștii îi pot sparge geamul să-l scoată, individul a fost extras de oamenii legii din autoturism.

„Din păcate pentru persoana din imagine, totul s-a terminat cu un geam spart și un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice fără a deține permis de conducere, iar întrebarea de final este: câți mai sunt ca el în trafic și cine le oferă consiliere psihologică și psihiatrică, după caz”, explică oamenii legii.

Interesant este că filmarea publicată de polițiști pare a fi făcută chiar de către cetățeanul „suveran”, care, cel mai probabil, a publicat-o o rețea de socializare.

- Publicitate -

Comentariile nu au întârziat să apară:

Darius Munteanu: „I-au făcut băieții „contract” fără acordul părților. 🤣🤣🤣🤣” Cristi Nalbaru: „Auzi la el șofer suveran cu mașina neînmatriculata și fără asigurare pe drumul public dacă te lovește unu din ăsta stai și plângi lângă mașină 😭” Florin Dica: „Îi aștept pe ăia care spun ca are dreptate domnul conducător auto😂” Alin Iorga: „Paradoxal…nu crede în lege și în aplicarea ei…dar amenință polițiștii că vor răspunde legal…plină lumea de retarzi”

De unde vine curentul „născuților vii”

Curentul „cetățenilor suverani, născuți vii” a apărut în România în anii 2017 – 2018, având ca model o mișcare apărută în anii “70 în SUA (sovereign citizen movement).

Mișcarea este formată în mare parte din activiști antiguvernamentali, practicanți ai teoriei conspirației, protestatari fiscali și escroci financiari.

- Publicitate -

În ultimii ani, aceștia au ieșit în evidenţă la confruntările cu poliţiştii, în spaţiile publice. Nu vor să fie consideraţi un număr de pe buletin, precum CNP-ul. Alţii se autointitulează „născuţi vii”. Au fost chiar și milionari care au dat în patima „suveraniei născuților vii”.

Observatorul Prahovean a mai relatat în trecut despre isprăvile „cetățenilor suverani, născuți vii”. În 2018, un român din Rovinari și-a făcut singur buletin de suveran și și-a înmatriculat inclusiv mașina în regim propriu, suveran.

Mai multe despre astfel de cazuri aici: