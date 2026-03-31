Prima reacție după „nopțile de coșmar” reclamate de ploieștenii din centru: Poliția a ieșit în stradă: zeci de amenzi, permise și taloane reținute

Semnalul tras de Observatorul Prahovean cu privire la zgomotul infernal produs noaptea de mașini și motociclete modificate nu a rămas fără ecou. După sesizarea publicată în urmă cu aproximativ două săptămâni, polițiștii rutieri au organizat o acțiune amplă de control în municipiu, vizând Bulevardele Independenței și Republicii.

- Publicitate -

Intervenția a avut loc în noaptea de 20 spre 21 martie și a fost concentrată pe intervalele orare și arterele considerate cu risc ridicat, acolo unde fenomenul accelerării nejustificate a motoarelor și al circulației vehiculelor modificate este frecvent.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, acțiunea a avut ca scop creșterea siguranței rutiere și descurajarea comportamentelor agresive în trafic, dar și verificarea stării tehnice a autovehiculelor.

- Publicitate -

Zeci de sancțiuni și vehicule scoase din trafic

În urma controalelor, polițiștii au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, aproape jumătate (14) au vizat deficiențe legate de starea tehnică a vehiculelor, inclusiv modificări neconforme ale sistemelor de evacuare, una dintre principalele cauze ale zgomotului reclamat de ploieșteni.

Totodată, au fost reținute cinci certificate de înmatriculare, măsură dispusă pentru vehiculele care nu respectau normele legale și care vor putea reveni în trafic doar după remedierea problemelor constatate.

Polițiștii au identificat și un caz de comportament agresiv în trafic, după ce un șofer a efectuat intenționat un derapaj controlat. Acesta a fost sancționat contravențional, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru o perioadă de 30 de zile.

- Publicitate -

Acțiuni în urma reclamațiilor privind zgomotul nocturn

Acțiunea vine în contextul în care tot mai mulți locuitori din Ploiești au reclamat, în ultimele săptămâni, faptul că pe bulevardele principale, în special Republicii și Independenței, liniștea publică este perturbată în mod constant de vehicule cu evacuări modificate și de șoferi care turează motoarele în miez de noapte.

Reprezentanții IPJ Prahova transmit că astfel de acțiuni vor continua și vor fi intensificate în perioada următoare, în colaborare cu instituțiile abilitate, inclusiv pentru verificări tehnice în trafic.

Vezi răspunsul integral aici: controale_MASINI_MOIDIFICATE