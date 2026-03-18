Nopți de coșmar pe bulevardele Independenței și Republicii din Ploiești: Motoare turate și zgomot infernal

Odată cu încălzirea vremii pe principalele bulevarde din Ploiești au reapărut motocicletele și mașinile modificate care sunt accelerate în mod nejustificat, mai ales pe timpul nopții. Locuitorii din mai multe zone spun că liniștea publică este perturbată constant.

Un cititor al ziarului a transmis o sesizare în care reclamă faptul că, în special pe bulevardele Republicii și Independenței, numeroși conducători auto și motocicliști circulă cu vehicule modificate, în special la sistemele de evacuare, iar zgomotul produs de acestea devine insuportabil pe timpul nopții.

Motoare turate intenționat în miez de noapte

Potrivit sesizării, fenomenul se repetă aproape în fiecare noapte. Șoferii și motocicliștii accelerează sau turează motoarele în mod intenționat, iar sunetul puternic al evacuărilor modificate se propagă pe întreg bulevardul.

Locuitorii din zonă spun că zgomotul afectează direct calitatea vieții, mai ales în timpul nopții, când traficul ar trebui să fie redus.

„Copiii sunt treziți din somn, iar persoanele vârstnice sau bolnave, care au nevoie de liniște și odihnă, sunt în mod special afectate de aceste zgomote repetate”, susține bărbatul.

Problema nu este una nouă ci apare în fiecare an, odată cu venirea sezonului cald și se intensifică în lunile de vară, când circulația motocicletelor crește.

Oamenii cer controale ale poliției și verificări RAR

În lipsa unor măsuri vizibile, cetățenii cer autorităților să intervină pentru limitarea fenomenului. Printre soluțiile propuse se numără:

intensificarea patrulelor de poliție pe timpul nopții pe Bulevardul Republicii;

organizarea unor controale în trafic împreună cu reprezentanții Registrul Auto Român, pentru verificarea vehiculelor modificate;

sancționarea șoferilor și motocicliștilor care circulă cu sisteme de evacuare neomologate;

instalarea unor sisteme de supraveghere video dotate cu microfoane pentru identificarea vehiculelor care produc zgomote excesive.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Primăriei Ploiești și IPJ Prahova cu privire la aceasă situație