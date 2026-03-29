Alexandra Drăghici, artista care transformă tehnologia și emoția în experiențe interactive la Londra

Alexandra Drăghici, artistă multidisciplinară, model, facilitator și producător, născută în Ploiești și stabilită la Londra, își dezvoltă practica artistică la intersecția dintre teatru, tehnologie și interacțiune umană.

Drumul ei către artă a fost o explorare continuă, de la absolvirea Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, la studiul actoriei în Lisabona și studiile de licență și master în teatru la University of Warwick.

Mediul în care a crescut i-a oferit libertatea de a experimenta, iar această curiozitate s-a transformat, în timp, într-o practică artistică complexă. Stabilirea în Londra a venit cu provocări, dar și cu oportunități esențiale. Acolo a descoperit un spațiu în care arta contemporană poate fi fluidă, interdisciplinară și profund colaborativă.

Colaborează cu organizații precum National Youth Theatre, Open Theatre, Theatre Deli, Camden People’s Theatre și Collective Encounters, dezvoltând proiecte care îmbină performance-ul cu tehnologia și implicarea directă a publicului.

Practica sa artistică explorează teme precum identitatea, conexiunea și modul în care tehnologia creativă poate aduce oamenii mai aproape unii de ceilalți. Proiectele sale creează contexte vii, participative, în care publicul devine parte din experiență. În Electric Connections, transformă pulsul participanților în sunet și imagine în timp real, aducând conexiunile dintre oameni la viață.

În Touch to Care, explorează relația dintre atingere și sunet, într-un mediu imersiv în care atingerea obiectelor — sau a altor persoane — generează peisaje sonore, făcând conexiunea literalmente audibilă. În Beyond Unity, explorează fragmentarea identității printr-un limbaj fizic și o instalație artistică cu sunet imersiv și elemente de artă plutitoare.

Unul dintre proiectele recente în care este implicată este Celebrating Women, evenimentul organizat pentru al doilea an consecutiv, cu sprijinul Ambasadei României la Londra de către Laura Draghici, artist florist internațional, care aduce în prim-plan creativitatea feminină românească. În cadrul ediției din acest an, inspirată de opera lui Constantin Brâncuși, Alexandra semnează un moment artistic interactiv și este, totodată, gazda și prezentatoarea evenimentului.

Instalația creată de ea transformă sculptura în experiență vie. Trei siluete construite din elemente de fashion și floral design devin instrumente sonore, activând peisaje audio prin simpla atingere a publicului. Fiecare piesă explorează o dimensiune diferită a feminității — de la introspecție și identitate, la natură și instinct, până la ritmul alert al femeii contemporane.

Prin munca ei, Alexandra Drăghici creează spații în care publicul este invitat nu doar să privească, ci să simtă, să participe și să co-creeze, construind punți între oameni și tehnologie, între interior și exterior.

Mai multe informații despre proiect pot fi găsite pe platforma oficială:

celebrating-women.com