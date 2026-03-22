Turist de 68 de ani în stare gravă după ce a căzut sute de metri pe Valea Albă din Bucegi

Un turist în vârstă de 68 de ani se află în stare foarte gravă după ce a căzut câteva sute de metri pe Valea Albă, în Munții Bucegi.

În timp ce ne aflam la Gala Muntelui – Bușteni 2026, unde am reprezentat Salvamont România, ridicând trofeul oferit de organizatori pentru cele 162 intervenții aero, efectuate de către Salvamont la nivel național în 2025, în colaborare cu elicopterele IGAv-SMURD, telefonul a sunat, anunțând un caz grav.

Un turist din Brașov, în vârstă de 68 ani, a căzut câteva sute de metri pe Valea Albă. Am alertat elicopterul de la POA Brașov, în timp ce doi salvatori montani se echipau pentru zbor, chiar în fața standului expozitional pe care-l organizasem cu ocazia Galei Muntelui”, au transmis reprezentanții Salvamont Prahova.

După extragere, victima a fost adusă pentru scurt timp pe stadion, iar ulterior a fost transportată de urgență la Spitalul Județean de Urgență Brașov.

Potrivit salvatorilor montani, bărbatul prezenta multiple traumatisme și se afla în stare gravă în momentul preluării.

Valea Albă este una dintre cele mai dificile și periculoase zone din Masivul Bucegi, frecventată de turiști experimentați, unde condițiile de teren pot deveni extrem de riscante, mai ales în lipsa echipamentului adecvat.