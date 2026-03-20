Ce poți face în weekend la Ploiești și în județ

Primăvara e plină de viață în Prahova, printr-o serie de evenimente care aduc comunitatea mai aproape de frumos, tradiție, emoție și cultură. În weekendul 20-22 martie, vremea va fi plăcută, numai bună de ieșit din case pentru a participa la o serie de concerte, festivaluri, workshop-uri, dar și competiții de ciclism.

Trupa CARGO invită fanii și iubitorii muzicii rock vineri, 20 martie, de la ora 20.00, la Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești

„Vino să retrăiești magia CARGO și să fii parte dintr-un eveniment de neuitat”, este mesajul organizatorilor.

Fondată în anul 1985, CARGO este emblema rock-ului românesc, o trupă care a unit generații prin concertele sale memorabile și prin energia inconfundabilă a fiecărui show.

Pe scenă vor răsuna hituri nemuritoare precum „Ziua Vrăjitoarelor”, „Ploaia” și „Nu pot trăi fără tine”, cântate la unison de fanii care au trăit, iubit și crescut cu muzica lor. Vino să fii parte din istorie, să simțim împreună puterea rock-ului autentic!

Invitați speciali sunt ploieștenii din trupa VICII, care abordează un rock alternativ cu texte sociale, cu un repertoriu care cuprinde atât piese proprii, cât și câteva coveruri bine cunoscute.

La Ploiești începe ediția cu numărul 21 a Festivalului Artelor „Nichita la Echinocțiu”. Accesul publicului este gratuit

Centrul Județean de Cultură Prahova „Acad. Eugen Simion” – Consiliul Județean Prahova organizează, în perioada 21-31 martie 2026, ediția 21 a Festivalului Artelor „Nichita la Echinocțiu”, unul dintre cele mai importante evenimente culturale dedicate memoriei poetului Nichita Stănescu.

Programul festivalului

Sâmbătă, 21 martie

Ora 11. Deschiderea oficială a festivalului.

Proiecția filmului „Antrenorul de îngeri”, după spectacolul cu același titlu de Nichita Stănescu. Interpretează actorii Centrului Dramatic Mythos. Scenariul și regia – Mihai Vasile.

Duminică, 22 martie

Ora 11. Colocviul „Adolescența – Un anotimp în Infern?”, în cadrul căruia va fi prezentat filmul „Între două oglinzi”, de Mihai Vasile.

Luni, 23 martie

Ora 10. Deschiderea atelierelor Universității Libere „Nichita Stănescu”.

Ora 17. 20 de ani de la premiera absolută a filmului „Negustorul de amintiri”,

coproducție a Televiziunii Române și a Teatrului Equinox Ploiești.

Scenariul și regia – Cătălin Apostol.

Marți, 24 martie

Ora 10. Atelier de scenaristică de film, susținut de regizorul Cătălin Apostol.

Ora 17. Vernisajul expoziției „Afișele festivalurilor nichitiene (1984 – 2026)”. Grafică de Mihai Vasile. Proiecția filmului documentar „Dincolo de zid”.

Miercuri, 25 martie

Ora 10. Atelierul de semne (partea 1).

Ora 17. Proiecția unui fascinant eseu documentar despre realizarea unuia dintre cele mai importante spectacole care s-au jucat pe scenele teatrelor Equinox și Mythos:

„Iov sau lungul drum al nopții către zi” – un film de Mihai Vasile.

Joi, 26 martie

Ora 10. „Obiceiuri și ritualuri din Maramureș”. Conferință susținută de Anca Stanca, etnolog.

Secvențe din filmul „Maramureș – Țară veche, țară nouă” (scenariul, imaginea și regia – Florin Andreescu).

Ora 17. Proiecția filmului „Muzeul întâmplărilor de ceară”, după spectacolul cu același titlu de Lucian Vasilescu și Mihai Vasile, realizat de Teatrul Equinox în anul 2011.

Vineri, 27 martie

Ora 10. Atelierul de semne (partea a 2-a) – Ilustrația de carte (cazul Nichita Stănescu – Sorin Dumitrescu).

Ora 17. Ziua Mondială a Teatrului. Citirea mesajului anual trimis întregii lumi de către Institutul Internațional de Teatru, de către actorul Willem Dafoe.

Ora 17. Premiera spectacolului de teatru „Soluția adecvatică”, de Dumitru Solomon.

Interpretează actorii Centrului Dramatic Mythos. Regia – Mihai Vasile.

Sâmbătă, 28 martie

Ora 11. Spectacolul-atelier „Adolescenți pe mare”. Interpretează elevii claselor de actorie ale Școlii Populare de Arte Ploiești – prof. Mihai Vasile.

Ora 13. Anul 2026 – anul Constantin Brâncuși. 150 de ani de la naștere.

Proiecția filmului documentar „Zbor fără sfârșit”.

Duminică, 29 martie

Ora 11. Atelier de teatru.

Luni, 30 martie

Ora 10. Atelierul de creație literară.

Ora 17. Spectacolul „Contemplarea lumii dinafara ei”, de Nichita Stănescu. Interpretează actorii Centrului Dramatic Mythos. Scenariul și regia – Mihai Vasile.

Marți, 31 martie

Ora 17. Închiderea atelierelor Universității Libere „Nichita Stănescu”.

Decernarea diplomelor, evaluarea finală.

Proiecția filmului „Măreția frigului” – un poem cinematografic de Mihai Vasile, după spectacolul cu același titlu de Nichita Stănescu.

Sâmbătă, 21 martie, de la ora 11:00, la Teatrul Nației, workshop despre generația care vrea mai puțină libertate

„Te așteptăm sâmbătă, 21 martie, de la ora 11:00, la Teatrul Nației, pentru o discuție cu Silviu Faiăr și Dragoș Pătraru despre TikTok, manosferă și generația care vrea mai puțină libertate”, transmit organizatorii evenimentului.

Sâmbătă, 21 martie, ești așteptat, de la ora 9.00, la Gorgota, la TCS Racing Park, pentru RAMS FUN RIDE 2026

„Dăm startul sezonului moto cu o zi dedicată riderilor și pasionaților de motorsport. Pe 21 martie 2026, te așteptăm la TCS Racing Park pentru RAMS FUN RIDE, evenimentul care adună comunitatea de motocross, enduro și adventure pentru o zi de antrenament între pasionați.

Indiferent dacă vii să te antrenezi, să testezi circuitul sau pur și simplu să petreci o zi în atmosferă de motorsport, RAMS FUN RIDE este locul perfect pentru a începe sezonul.

Ce vei găsi la RAMS FUN RIDE 2026:

Circuite MX și Enduro deschise – pregătite pentru rideri de diferite niveluri de experiență.

Circuitul de autocross disponibil pentru motociclete adventure – ideal pentru cei pasionați de rally raid care vor să se antreneze într-un cadru dedicat.

Motociclete MX / Enduro disponibile pentru închiriere – pentru cei care vor să încerce experiența pe circuit

Sistem de cronometrare pentru riderii care doresc să își cronometreze antrenamentul

Food Court – mâncare bună și zone de relaxare pentru spectatori și rideri.

Muzică și atmosferă de motorsport pe tot parcursul zilei”, spun organizatorii competiției. Cupa Primăverii MTB, sâmbătă, 21 martie, de la ora 10.00, pe Domeniul Cantacuzino de la Floreșt8 Federația Română de Ciclism anunță deschiderea sezonului competițional de mountain bike. Sâmbătă, 21 martie 2026, Domeniul Cantacuzino, Florești va găzdui Cupa Primăverii MTB – Etapa I, un eveniment dedicat performanței sportive în natură. Gala mamelor care inspiră, sâmbătă, 21 martie, de la ora 12.30, la Filarmonica din Ploiești Evenimentul marchează lansarea celui de-al doilea volum al cărții „Jurnal de Mame”, o mărturie a maternității, scrisă de 10 autoare – femei care și-au deschis inimile și au așternut pe hârtie trăirile, provocările și revelațiile propriei călătorii în rolul de mamă.

Volumul 2 al seriei „Jurnal de Mame” este o carte despre curaj, vulnerabilitate și reconectare. Despre puterea de a te privi cu sinceritate și de a găsi frumusețea în transformările care vin odată cu maternitatea.

Gala Mamelor care Inspiră va fi o experiență artistică și emoțională, menită să aducă împreună comunitatea femeilor care se redescoperă prin iubire, echilibru și conștientizare.

Sâmbătă, 21 martie, ora 19:30, concert Timpuri Noi la Teatrul Nației din Ploiești

„De regiune superior” face 30 de ani… Și a devenit nobil precum vinul vechi. Pentru a sărbători acest lucru, ne-am hotărât să îl edităm pe vinyl pentru prima dată și să-i facem un concert așa cum merită”, transmit organizatorii evenimentului.

Duminică, 22 martie 2026, de la ora 17:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești, Corul Allegria și Orchestra Simfonică Osanna

„Sunt seri în care muzica nu e doar sunet, ci rugăciune. „Glorie Mielului” este o astfel de seară. Duminică, 22 martie 2026, de la ora 17:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Ploiești, Corul Allegria și Orchestra Simfonică Osanna, sub bagheta dirijorilor Aarón Quispe Iporra și Bianca Rusnac, vă invită la un concert vocal-simfonic de muzică sacră.

Va fi o întâlnire cu muzică ce spune o poveste profundă, cu delicatețe și forță în același timp. O seară în care să lași lucrurile grăbite deoparte și să te lași purtat de armonii care ating inima.

Intrarea este liberă! Vino cu cineva drag și bucurați-vă împreună de această seară”, spun organizatorii concertului.