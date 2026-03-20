Peste 100 de locuri suplimentare la examenul auto, categoria B, în Ploiești

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Prahova anunță suplimentarea locurilor pentru susținerea probei practice a examenului auto în municipiul Ploiești.

Potrivit unui anunț oficial transmis vineri, 20 martie 2026, vor fi disponibile 119 locuri suplimentare pentru categoria B și 14 locuri pentru categoriile C și CE, pentru mai multe date din luna aprilie.

Citește și: „Lista pentru suplimentare e întocmită noaptea”. Scandal la examenul auto în Ploiești. Reacția Prefecturii

Astfel, locurile suplimentate sunt valabile pentru zilele de:

  • 2 aprilie 2026
  • 3 aprilie 2026
  • 17 aprilie 2026
  • 27 aprilie 2026
  • 29 aprilie 2026

Reprogramările pentru aceste locuri se vor face în intervalul orar 12:30 – 14:30.

Reprezentanții instituției precizează că, în funcție de resursa umană disponibilă, vor fi realizate periodic noi suplimentări pentru susținerea probei practice.

Candidații sunt sfătuiți să urmărească în permanență comunicările oficiale ale Instituția Prefectului Județul Prahova pentru a fi la curent cu eventuale noi locuri disponibile.

Anunțul vine în contextul cererii ridicate pentru susținerea examenului auto, în special pentru categoria B, unde timpii de așteptare sunt, de regulă, mai mari.

Afacerea balastierelor din Prahova. Doar 2 din 31 de iazuri piscicole avizate au fost finalizate

Marius Nica Marius Nica -
Analiza prezentată recent de Ministerul Mediului privind exploatările de...

Cum au creat mai mulți elevi din Câmpina un club care îi ajută pe liceeni să-și găsească drumul în viață

Marius Nica Marius Nica -
La Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina a apărut,...

Câte posturi dispar din primariile din Prahova. Situația pe localități

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Valul de disponibilizări nu va ocoli primăriile din Prahova....

