„Lista pentru suplimentare e întocmită noaptea”. Scandal la examenul auto în Ploiești. Reacția Prefecturii

Pe fondul numărului mare de cursanți ai școlilor de șoferi care urmează să susțină examenul auto la Ploiești, în ultimele săptămâni, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Prahova a anunțat suplimentarea locurilor la proba practică.

Vizate de această măsură au fost probele practice pentru categoriile C, CE, D, dar și B, aceasta din urmă atrăgând cei mai mulți candidați.

Acuzații: Suplimentări „cu dedicație”, listă întocmită noaptea

Cum era de așteptat, aceste suplimentări de locuri nu au rezolvat cauza problemei, și anume numărul mic de examinatori la nivelul orașului, ba mai mult, au generat nemulțumiri în rândul instructorilor auto, dar și în cel al elevilor care au început să acuze că suplimentările locurilor sunt făcute „cu dedicație”, nefiind transparente.

Săptămâna trecută, pe adresa redacției, am primit un val de reclamații cu privire la această situație.

„Aș dori să vă aduc la cunoștință o problemă privind suplimentarea locurilor la examenul auto in Ploiești, la traseu.

Lista pentru suplimentare este întocmită pe timpul nopții, iar până la ora 15:00 locurile sunt deja ocupate. Această practică ridică suspiciuni privind corectitudinea și transparența procesului. Consider că situația ar trebui verificată”, este doar unul dintre zecile de mesaje primite.

Reacția Prefecturii: Programările s-au făcut pe baza bonurilor de ordine

Pentru a clarifica situația, am solicitat un punct de vedere Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) al Prefecturii Prahova, serviciu responsabil de organizarea examenelor auto.

„La data de 26.02.2026, la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Prahova s-a luat decizia de suplimentare a locurilor pentru proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, având în vedere numărul mare de solicitări, pentru categoriile B, C, CE și D, pentru următoarele date: 06.03.2026, 11.03.2026, 13.03.2026 și 16.03.2026. Anunțul a fost publicat pe pagina de Facebook a Instituției Prefectului.

Programarea candidaților pentru proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, în conformitate cu prevederile art. 8, alin. (5) din OMAI nr. 268/20210, privind procedura de examinare în vederea obținerii permisului de conducere, cu modificările și completările ulterioare, s-a efectuat în data de 27.02.2026, începând cu ora 15:00, pe baza bonurilor de ordine nominale, distribuite persoanelor aflate la sediul Serviciului, în ordinea sosirii acestora.

Programarea s-a realizat efectiv după distribuirea tuturor bonurilor de ordine alocate.

Facem precizarea că personalul serviciului nu a întocmit nicio listă privind programarea candidaților la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, aceasta făcându-se exclusiv pe baza bonurilor de ordine”, au transmis reprezentanții Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Prahova, la solicitarea Observatorul Prahovean