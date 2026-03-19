ANAF începe controale în toată țara după scumpirea carburanților. Motorina a depășit pragul de 10 lei

Autoritățile fiscale au declanșat controale la nivel național pe piața carburanților, după ce prețurile la pompă au crescut accelerat și au depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru în unele cazuri.

Decizia vine în contextul în care scumpirile au stârnit îngrijorări privind posibile majorări nejustificate ale prețurilor, pe fondul tensiunilor internaționale și al creșterii cotațiilor petrolului.

Reprezentanții ANAF au anunțat că verificările vizează operatorii din domeniul distribuției de carburanți, pentru a se asigura că prețurile practicate sunt justificate și nu există speculații sau abuzuri.

Autoritățile urmăresc în special companiile care dețin stocuri mai vechi de combustibil, cumpărat la prețuri mai mici, dar care ar putea fi vândut la prețurile majorate actuale.

În paralel, controalele sunt coordonate și cu alte instituții ale statului, în încercarea de a preveni eventuale practici incorecte pe piață.

Motorina a trecut de 10 lei pe litru

Valul de verificări vine după ce, în ultimele zile, prețurile au crescut rapid, iar în unele stații din România motorina premium a depășit pragul de 10 lei pe litru, un nivel record pentru piața locală.

Creșterea este pusă pe seama evoluțiilor de pe piața internațională, unde conflictul din Orientul Mijlociu a dus la scumpirea petrolului și la instabilitate în sectorul energetic.