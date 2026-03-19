Motorina premium a depășit 10 lei/litru la unele benzinării din Ploiești

Ștefan Vlăsceanu
alimentare pret
foto caracter ilustrativ

Prețul motorinei premium a depășit 10 lei/litru în benzinăriile OMV din Ploiești, joi dimineață. Prețul carburanților în benzinăriile din România a fost majorat din nou cu 10-15 bani pe litru. 

Astfel, în benzinăria OMV Vest din Ploiești, un litru de motorină premium costă 10,10 lei pe litru. Același preț are și la benzinăria OMV din cartierul Albert.

La Petrom, acest sortiment are un preț de 9,82-9.83 lei pe litru, La Rompetrol, prețul este 9,94 lei, iar, la MOL, 9,88 de lei, potrivit aplicației Monitorul Prețurilor Carburanților.

Motorina standard, care este cel mai utilizat carburant din România, costă 9,40 lei la Petrom, 9,38 la Rompetrol, 9,32 la MOL și 9,54 lei la OMV.

Benzina standard a ajuns la 8,79 lei la Petrom, 8,88 la Rompetrol și 8,92 lei pe litru la OMV. Sortimentul premium de benzină costă 9,38 lei la Petrom, 9,61 lei la Rompetrol și 9,65 în stațiile OMV.

