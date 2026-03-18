Pieton spulberat de mașină pe un drum județean din Prahova. Accident mortal pe DJ 100C

Un accident mortal a avut loc în această dimineață pe un drum județean din Prahova, în jurul orei 04.15. Un pieton care se deplasa pe carosabil a fost spulberat de o mașină.

- Publicitate -

Potrivit autorităților, accidentul mortal a avut loc pe DJ 100C, în afara localității Baba Ana. Victima, un bărbat în vârstă de 72 de ani, din satul Conduratu, comuna Baba Ana, nu purta haine reflectorizante și se deplasa pe carosabil.

Acesta a fost acroșat de un autoturism marca Volkswagen, condus de un tânăr în vârstă de 32 de ani.

- Publicitate -

Impactul a fost unul violent, iar decesul a fost declarat la scurt timp de la producerea accidentului.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea tragicului eveniment.

Vă reamintim că un alt accident rutier grav a avut loc marți pe DN1D. Un tânăr în vârstă de 21 de ani, care se afla pe o motocicletă a ajuns la spital în stare gravă după ce a fost implicat într-un accident cu un autoturism.

- Publicitate -

Citește mai multe detalii aici: Starea motociclistului în vârstă de 21 de ani rănit grav în accidentul de pe DN1D