Starea motociclistului în vârstă de 21 de ani rănit grav în accidentul de pe DN1D

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
Un accident rutier grav, în care a fost implicat un motociclist în vârstă de 21 de ani și un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 75 de ani, a avut loc marți în Prahova, pe DN1D, între localitățile Ciorani și Albești Paleologu. 

Potrivit primelor cercetări, accidentul s-a produs pe sensul de mers către Ciorani. Motociclistul nu ar fi păstrat distanța regulamentară de deplasare față de autoturism și a intrat în spatele acestuia.

În urma impactului, tânărul aflat pe motocicletă a fost proiectat pe carosabil, iar autoturismul a ajuns în șanțul de la marginea drumului.

Traficul rutier a fost restricționat pe DN1D, în zona accidentului, mai bine de o oră. Medicii sosiți la fața locului au reușit să-l stabilizeze pe tânărul în vârstă de 21 de ani pe care l-au găsit în stare de inconștiență și l-au transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean.

Surse medicale au precizat miercuri dimineață pentru Observatorul Prahovean că motociclistul se află în continuare în stare gravă.

Tânărul este internat pe secția de terapie intensivă, intubat și ventilat mecanic, în stare foarte gravă, cu un pronostic rezervat în ceea ce privește șansele de a-și reveni.

