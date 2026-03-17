Cum s-a produs accidentul de pe DN1D, în urma căruia un motociclist a fost rănit grav. Starea victimei

Un motociclist în vârstă de doar 21 de ani a fost rănit grav într-un accident rutier petrecut marți pe DN1D în Prahova, între localitățile Ciorani și Albești Paleologu.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, în accident a fost implicată o motocicletă și un autoturism. Tânărul în vârstă de de 21 de ani, care se afla pe motocicletă și care se deplasa către Albești Paleologu, nu ar fi păstrat distanța regulamentară de deplasare față de mașina din fața lui.

La volanul acesteia, un autoturism marca Opel, se afla un bărbat în vârstă de 75 de ani. Motociclistul a intrat în partea din spate a autoturismului și ulterior a fost proiectat pe carosabil, iar autoturismul a ajuns în șanțul de la marginea drumului.

Echipaje medicale sosite la locul accidentului au reușit stabilizarea tânărului în vârstă de 21 de ani, pe care l-au găsit politraumatizat, l-au intubat și l-au transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgențe Ploiești.

Polițiștii au deschis un dosar și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea accidentului.

UPDATE: Ce spune Poliția Prahova

La data de 17 martie a.c., în jurul orei 13:15, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Național 1D, la km 3+500 m, în afara localității Ciorani, județul Prahova.

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din primele verificări efectuate la fața locului, s-a constatat că un motociclu condus de un tânăr de 21 de ani, care circula pe direcția Ciorani către Albești-Paleologu, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 75 de ani.

În urma impactului, conducătorul motociclului a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Tânărul de 21 de ani nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, urmând să îi fie recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

UPDATE: Circulația a fost deviată pe ruta Albești – Paleologu – DN 1B – Loloiasca – Măgula – DN 1D. Se estimează reluarea traficului pe DN 1D după ora 16.00.