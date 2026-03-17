Motociclist în stare gravă în urma unui accident pe DN1D, între Ciorani și Albești. Trafic blocat

Un motociclist s-ar afla în stare gravă în urma unui accident rutier care a avut loc marți, în jurul orei 13.20, pe DN1D în Prahova, între localitățile Albești Paleologu și Ciorani.

UPDATE: Cum s-a produs accidentul de pe DN1D, în urma căruia un motociclist a fost rănit grav. Starea victimei

Potrivit primelor informații transmise de autorități, în coliziune a fost implicată o motocicletă și un autoturism

„Echipajele de poliție se află la fața locului pentru dirijarea traficului, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță.

Vă recomandăm să respectați indicațiile polițiștilor aflați la fața locului”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Motociclistul s-ar afla în stare de inconștiență, iar medicii fac eforturi pentru a-l stabiliza în vederea transportării la spital.

Revenim cu detalii.