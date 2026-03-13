Microbuz răsturnat pe DN1, zona Puchenii Moșneni. Accidentul putea avea urmări grave

Un accident de circulație s-a produs vineri, după ora 17, pe DN1, în zona Puchenii Moșneni. Din fericire, evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale.

- Publicitate -

Aflat la volanul unul microbuz, un șofer în vârstă de 23 ani de ani, a pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând în separatoarele de sens.

Ulterior, microbuzul s-a răsturnat, ajungând în afara părții carosabile.

- Publicitate -

Conform IPJ Prahova, șoferul a fost testat, rezultând că nu consumase alcool sau substanțe interzise.

Cercetările continuă pentru a fi stabilită cu exactitate cauza pierderii controlului asupra direcției de mers.