Șofer prins pe DN1A, în Prahova, după ce a încercat să mituiască un polițist

Un șofer este audiat după ce a încercat să mituiască un polițist. Incidentul s-a produs în această seară, pe DN1A, în Prahova.

UPDATE Noi detalii despre șoferul care a vrut să mituiască polițiștii de la Rutieră, în Prahova

Șoferul, un bărbat de 44 de ani, a fost oprit în trafic și testat cu aparatul etilotest. Pentru că rezultatul a indicat că acesta consumase alcool înainte de a se urca la volan, bărbatul i-a oferit polițistului bani pentru a nu-l sancționa.

Polițistul a refuzat mita, iar bărbatul este audiat de anchetatori. Vom reveni cu detalii.