Accident în Ploiești: un șofer a intrat într-un semafor

Un accident rutier s-a produs duminică seară, în Ploiești, la intersecția Bulevardului Republicii cu strada Vasile Milea. Un șofer de 33 de ani, aflat la volanul unei Dacia, a intrat în stâlpul semaforului.

Potrivit informațiilor confirmate de polițiști, bărbatul circula pe prima bandă, din direcția sud către nord. La efectuarea unei manevre de schimbare a direcției, acesta nu s-ar fi asigurat corespunzător.

Pentru a evita impactul cu un alt șofer, care circula pe banda paralelă, tânărul de 33 de ani ar fi virat dreapta pentru a evita impactul. În urma manevrelor, autoturismul a ajuns în stâlpul semaforului.

În urma accidentului, șoferul de 33 de ani a fost rănit ușor. El a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

”Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii accidentului” au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Un cititor ne-a trimis o fotografie de la locul accidentului.