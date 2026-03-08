Accident cu trei mașini pe A3, pe sensul Ploiești-București

Un accident rutier s-a produs, duminică după-amiază, pe Autostrada A3, pe sensul Ploiești – București, la kilometrul 27.
Potrivit informațiilor furnizate de Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune în zona localității Moara Vlăsiei, județul Ilfov.
La această oră – 16:30, traficul rutier se desfășoară dirijat, pe prima bandă. Incidentul nu s-a soldat cu victime.
Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 17:30.
De cand autostrada Moldovei intra in A3 e jale. Fereste-te cand vezi placute de inmatriculare din BZ, VN, BC, SV, GL, BR….nu au nici o regula de circulatie. Exclusiv pe banda 2 , la 1 m de masina din fata, mai dau si flash-uri din cand in cand. Imi pare rau ca nu mi-am montat camera pe spate…faceam multi melteni “vedete” pe site-ul MAI