Accident cu trei mașini pe A3, pe sensul Ploiești-București

Autor: Marius Nica

Un accident rutier s-a produs, duminică după-amiază, pe Autostrada A3, pe sensul Ploiești – București, la kilometrul 27.

Potrivit informațiilor furnizate de Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune în zona localității Moara Vlăsiei, județul Ilfov.

La această oră – 16:30, traficul rutier se desfășoară dirijat, pe prima bandă. Incidentul nu s-a soldat cu victime.

Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 17:30.

  1. De cand autostrada Moldovei intra in A3 e jale. Fereste-te cand vezi placute de inmatriculare din BZ, VN, BC, SV, GL, BR….nu au nici o regula de circulatie. Exclusiv pe banda 2 , la 1 m de masina din fata, mai dau si flash-uri din cand in cand. Imi pare rau ca nu mi-am montat camera pe spate…faceam multi melteni “vedete” pe site-ul MAI

