- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Lista străzilor din Ploiești care vor intra în reparații

Marius Nica
Autor: Marius Nica
reparatii strazi ploiesti

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat că, începând de săptămâna trecută, au fost demarate lucrările de reparații ale carosabilului în municipiu, iar până în prezent s-a intervenit în 84 de locații.

- Publicitate -

Potrivit edilului, lucrările continuă, în această primă etapă, cu reparații locale pe: strada Cantacuzino, strada Rudului și strada Eroilor

În paralel, sunt programate covoare asfaltice noi pe: strada Erou Moldoveanu Marian, Bulevardul București (de la parcarea Hipodrom până la semaforul UPG), strada Văleni și strada Găgeni.

- Publicitate -

Primarul a mai precizat că, pentru acest an, municipalitatea își propune triplarea bugetului destinat reparațiilor străzilor, astfel încât să poată fi făcute intervenții în cât mai multe zone și să fie adus carosabilul „la o stare cât mai bună” în lunile următoare.

Reamintim că în cadrul campaniei derulate de Observatorul Prahovean ”Raporteză o groapă” cititorii noștri au semnalizat peste 550 de cratere, majoritatea în Ploiești.

Când va fi asfaltată strada Bobâlna din Ploiești. Anunțul primarului Polițeanu

 

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Ploiești se pregătește să interzică păcănelele. Ce se întâmplă cu Loteria Română

Marius Nica Marius Nica -
Conducerea Primăriei Ploiești lucrează la un proiect de hotărâre...

Ploiești, fără păcănele! Povestea lui Ionuț: Am fost să cumpăr două verze și „m-au costat” 1.500 de euro!

Corina Matei Corina Matei -
Campania demarată de Observatorul Prahovean, „Ploiești, fără păcănele!”, a...

De ce scumpirea carburanților golește chiar și portofelul celor fără mașină

Corina Matei Corina Matei -
Miercuri, 4 martie 2026, prețul benzinei a sărit de...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -