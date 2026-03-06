Lista străzilor din Ploiești care vor intra în reparații

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat că, începând de săptămâna trecută, au fost demarate lucrările de reparații ale carosabilului în municipiu, iar până în prezent s-a intervenit în 84 de locații.

Potrivit edilului, lucrările continuă, în această primă etapă, cu reparații locale pe: strada Cantacuzino, strada Rudului și strada Eroilor

În paralel, sunt programate covoare asfaltice noi pe: strada Erou Moldoveanu Marian, Bulevardul București (de la parcarea Hipodrom până la semaforul UPG), strada Văleni și strada Găgeni.

Primarul a mai precizat că, pentru acest an, municipalitatea își propune triplarea bugetului destinat reparațiilor străzilor, astfel încât să poată fi făcute intervenții în cât mai multe zone și să fie adus carosabilul „la o stare cât mai bună” în lunile următoare.

Reamintim că în cadrul campaniei derulate de Observatorul Prahovean ”Raporteză o groapă” cititorii noștri au semnalizat peste 550 de cratere, majoritatea în Ploiești.