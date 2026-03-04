Când va fi asfaltată strada Bobâlna din Ploiești. Anunțul primarului Polițeanu

După ce timp de un an de zile șoferii și-au distrus mașinile pe strada Bobâlna din Ploiești, primarul Mihai Polițeanu anunță când va începe asfaltarea acesteia.

Potrivit edilului, motivul pentru care strada a fost lăsată în paragină timp de un an de zile a fost legat de lucrările succesive ale operatorilor de utilități.

După lucrările începute în luna februarie a anului trecut de Distrigaz, angajații Apa Nova au tăiat și spart la rândul lor strada, la începutul acestui an.

„Strada nu a putut fi asfaltată până acum tocmai pentru a evita situația în care se face lucrarea și apoi este spartă din nou pentru intervenții la rețele”, au precizat reprezentanții Primăriei Ploiești miercuri după amiază.

Potrivit autorităților locale, lucrările de asfaltare ale străzii Bobâlna vor începe la sfârșitul lunii martie.