Bărbat tâlhărit în zona de Sud a Ploieștiului. Percheziții în Bărcănești, Comarnic și Pucheni

Polițiștii au descins miercuri dimineață la patru adrese din Prahova în căutarea unui suspect al unei fapte de tâlhărie comisă pe 11 februarie, în zona de Sud a Ploieștiului.

La momentul respectiv, un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost deposedat prin violență de suma de 300 de lei.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că două descinderi au avut loc la Comarnic, una în Bărcănești și una în Puchenii Mari.

„Din cercetări a reieșit că, în data de 11 februarie 2026 persoana bănuită de comiterea faptei ar fi deposedat un bărbat de 58 de ani de o sumă de bani pe care o avea asupra sa, în timp ce se afla pe o stradă din municipiul Ploiești.

În urma activităților desfășurate, două persoane au fost conduse la sediul unității de poliție, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale care se impun”, au transmis miercuri dimineață reprezentanții Poliției Prahova

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Cercetările sunt continuate în cauză, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și a dispunerii măsurilor legale care se impun.