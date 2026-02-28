Femeie reținută pentru contrabandă cu țigări, la Ploiești

O femeie de 50 de ani a fost reținută pentru 24 de ore, sâmbătă, 28 februarie 2026, sub acuzația de contrabandă cu țigări. Această măsură a fost luată în urma perchezițiilor care au avut loc la Ploiești, în cursul acestei dimineți.
În cauza amintită, în urma perchezițiilor, au fost confiscate aproximativ 51.200 de țigarete, susceptibile a proveni din activități de contrabandă.
„Cercetările sunt continuate în cauză, în vederea documentării întregii activități infracționale și a stabilirii cu exactitate a situației de fapt, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.
Pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.