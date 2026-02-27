- Publicitate -
Ce rămâne în urma lucrărilor la apă și canalizare în Mitică Apostol: „Cer bani pentru umplerea gropilor”. Reacția Apa Nova

Ștefan Vlăsceanu
apa nova mitica apostol

În această perioadă au loc lucrări de racordarea a locuințelor din cartierul ploieștean Mitică Apostol la rețele de apă și canalizare. Potrivit localnicilor, firma care execută lucrările lasă în urmă un adevărat dezastru. 

Ba mai mult, angajații acesteia le-ar fi solicitat bani când oamenii au cerut ca străzile să fie aduse la starea inițială.

Sesizarea cititorului

„Cratere lăsate de firma contractoare Apa Nova, zonă necorespunzător tasată după introducerea liniilor de apă către populație.

Actualmente cer bani pentru umplerea gropilor când de fapt sunt obligați să aducă starea drumului la cea inițială.

Acest lucru se întâmplă pe strada Lăstunului din Cartierul Mitică Apostol (Cartierul Ploiesti Vest) și de fapt se întâmplă pe toate străzile de aici”, este sesizarea primită pe adresa redacției de la un ploieștean din Mitică Apostol.

Reacția Apa Nova

Am solicitat un punct de vedere reprezentanților Apa Nova, iar aceștia au precizat că vor fi făcute verificări:

„Apa Nova Ploiești desfășoară lucrări majore de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în Cartierul Mitică Apostol, inclusiv pe strada Lăstunului, în cadrul programului de investiții asumat prin contractul de concesiune.

Menționăm că în zonă au fost derulate și alte lucrări de modernizare a infrastructurii urbane, specifice procesului mai amplu de dezvoltare a cartierului.

Referitor la situația semnalată, vom efectua verificări în teren alături de colaboratorii implicați în execuția lucrărilor de drumuri. În măsura în care se vor identifica eventuale neconformități la lucrările realizate de Apa Nova Ploiești, acestea vor fi remediate cu promptitudine, în conformitate cu obligațiile contractuale asumate.

Precizăm totodată că, în contextul precipitațiilor abundente înregistrate în ultima perioadă, pot apărea local tasări ale terenului în zonele unde au avut loc săpături și intervenții asupra infrastructurii subterane, un fenomen care poate surveni atât în etapa de execuție, cât și ulterior.

Apa Nova Ploiești rămâne deschisă dialogului și tratează cu responsabilitate toate sesizările primite, având ca obiectiv menținerea standardelor de calitate și siguranță pentru comunitate”, au transmis reprezentanții Apa Nova la solicitarea Observatorul Prahovean

