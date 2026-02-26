Tăieri ilegale și furt de lemne dintr-o pădure din Cornu. Trei persoane au fost reținute

Trei bărbați cu vârste de 26, 33 și 36 de ani au fost reținuți de către polițiști într-un dosar de tăiere fără drept de arbori și furt de material lemnos.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii au fost sesizați marți de către un reprezentant silvic cu privire la faptul că, în comuna Cornu, mai multe persoane ar fi tăiat și sustras material lemnos dintr-un fond forestier proprietate privată, nedat în pază.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au surprins în flagrant delict trei bărbați, cu vârste de 26, 33 și 36 de ani, care utilizau trei atelaje hipo pentru transportul materialului lemnos. Din verificările efectuate a rezultat faptul că aceștia ar fi tăiat și sustras material lemnos, esență fag.

Materialul lemnos identificat a fost recuperat și predat în custodia reprezentantului silvic competent.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori, fapte prevăzute de Legea nr. 331/2024, cu aplicarea prevederilor Codului Penal.

În urma probatoriului administrat și pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal și prevenirea sustragerii de la cercetări, față de cei trei a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Valea Doftanei, sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea documentării complete a activității infracționale.