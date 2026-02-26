Cum răspunde Primăria Ploiești unui șofer care și-a distrus mașina într-o groapă

Starea străzilor din Ploiești este critică din cauza miilor de gropi și cratere care au apărut în acest sezon. În ultimele luni, zeci de șoferi și-au distrus mașinile în gropile din oraș, multe dintre ele nesemnalizate.

La jumătatea lunii februarie v-am prezentam cazul unui șofer care și-a distrus anvelopa și janta într-o groapă adâncă de aproximativ 20 de centimetri, formată pe strada Gheorghe Doja din municipiu.

Citește mai multe detalii aici: Un alt șofer și-a distrus roata într-o groapă din Ploiești: „Are 20 de centimetri groapa asta, poate și mai bine”

„Aspectele semnalate în articolul menționat mai sus, referitoare la deficiențele apărute în partea carosabilă a străzii Gheorghe Doja (Intersecție cu strada Romană) sunt înregistrate în evidența Serviciului Investiții și Reparații Drumuri, din cadrul Direcției Tehnic, Investiții.

Pentru evitarea oricărui pericol, menționăm că zona afectată este semnalizată corespunzător, așa cum, de altfel, se poate observa în imaginea atașată.

Totodată, precizăm faptul că zona este inclusă în lista lucrărilor de intervenții pentru reparații locale, urmând ca, în funcție de condițiile meteorologice, să se procedeze la remedierea deficienței, în cel mai scurt timp posibil”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.

Vă reamintim că Observatorul Prahovean a demarat campania „Raportează o groapă” prin care ne propunem să oferim o imagine reală a stării drumurilor din Prahova și să pună presiune publică pe autoritățile responsabile.

Informațiile privind gropile semnalizate de cititori vor fi transmise administratorilor drumurilor cu solicitarea de remediere.