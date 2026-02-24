La o săptămână după ninsoare, trotuarele din Ploiești încă sunt blocate de copaci rupți

După aproape o săptămână de la ninsoarea care a dat peste cap circulația în Ploiești, pagubele și urmările sunt departe de a fi înlăturate.

- Publicitate -

Vezi la finalul articolului reacția SGU Ploiești

Aproape la fiecare colț de strada zac grămezi de crengi, iar copacii rupți continuă să încurce circulația.

- Publicitate -

În unele cazuri, pietonii ajung să circule pe carosabil, iar șoferii să-și riște siguranța încercând să se asigure, pentru că ce a doborât ninsoarea la Ploiești nu a fost strâns nici până astăzi.

O astfel de situație ne-a fost semnalată de un cititor al ziarului pe strada Trei Ierahi, în apropierea Colegiului Alexandru Ioan Cuza.

„Elevii de la Cuza și lumea care circulă pe strada Trei Ierarhi sunt obligați să meargă printre mașini pentru că SGU nu a fost în stare să taie această tuie care este picată pe trotuar”, este mesajul primit pe adresa redacției alături de imaginile de mai jos.

- Publicitate -

Solicităm pe această cale un punct de vedere SGU Ploiești.

UPDATE: Reacția SGU Ploiești

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții SGU Ploiești au declarat că situația respectivă nu intră în atribuțiile lor, fiind vorba de un copac aflat pe domeniul privat.

„Situația prezentată nu este de competența SGU Ploiești, fiind vorba despre o curte privată. În acest caz, trebuie sesizată Poliția Locală pentru a contacta proprietarul în vederea eliberării trotuarului. O problemă similară există și în zonele unde trotuarele sunt blocate de crengi, deși nu există copaci pe aliniamentul stradal. Aceste resturi vegetale sunt scoase de cetățeni direct din curțile private”, au precizat reprezentanții SGU Ploiești.