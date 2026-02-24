Rafinăria Vega amendată de Garda de Mediu cu 100.000 de lei pentru batalele istorice cu petrol

Rafinăria Vega a fost sancționată cu 100.000 de lei de către Garda de Mediu Prahova pentru nerespectarea graficului de ecologizare a batalelor istorice cu petrol.

Potrivit instituției, sancțiunea a fost dispusă pentru nerealizarea în totalitate și la termen a măsurilor dispuse la controalele anterioare.

Astfel, comisarii de mediu au inițiat un control pentru verificarea măsurilor referitoare la stadiul lucrărilor aferente proiectului de reabilitare și amenajare a terenului din incinta societății, unde sunt amplasate depozite de reziduuri petroliere.

„În urma verificărilor, s-a constatat că societatea nu a respectat graficul de lucrări privind tratarea gudronului acid și a solului contaminat, conform condițiilor și termenelor stabilite, fiind încălcate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Totodată, operatorului economic i-a fost impusă măsura de a menține și respecta lucrările de tratare stabilite prin graficul de lucrări, cu respectarea termenului stabilit în urma controlului”, au mai precizat reprezentanții Gărzii de Mediu Prahova.

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova va continua monitorizarea respectării obligațiilor legale privind protecția mediului.