Persoană căzută de la înălțime în centrul Ploieștiului, la Omnia

Marți, 24 februarie 2026, în centrul Ploieștiului, o persoană a căzut de la înălțime în zona Omnia. Din primele date de la fața locului, persoana este conștientă.

UPDATE: Moment dramatic în centrul Ploieștiului. De ce a căzut un bărbat de pe blocul de la Galeriile Comerciale

Știrea inițială

„Un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani a fost implicat într-un incident petrecut în această dimineață, în Ploiești, pe Bulevardul Republicii.

Din informațiile primite până în acest moment, persoana ar fi căzut de la înălțime. La sosirea echipajelor de intervenție, bărbatul era conștient, însă prezenta stare de confuzie și nu a putut oferi detalii cu privire la cele întâmplate.

La fața locului intervin pompierii militari cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă. Victima a fost preluată de echipajele medicale pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Împrejurările producerii evenimentului vor fi stabilite de către autoritățile abilitate”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Bărbatul a fost preluat de pompieri, a fost sedat și va fi transportat la Unitatea de Primiri Urgențe.

„Victima a fost intubată la locul intervenției și a început deplasarea către UPU Ploiești”, au mai completat aceștia.

Nu se cunosc cauzele, se efectuează cercetări la fața locului.

Revenim cu detalii.