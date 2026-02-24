Moment dramatic în centrul Ploieștiului. De ce a căzut un bărbat de pe blocul de la Galeriile Comerciale

Incident grav, marți, 24 februarie 2026, în centrul Ploieștiului. Un bărbat în vârstă de 40 de ani a ajuns în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, după ce a căzut de la înălțime de pe un bloc din zona Galeriilor Comerciale.

La scurt timp după producerea accidentului, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de intervenție, care i-au acordat primul ajutor.

Potrivit informațiilor disponibile, victima a supraviețuit impactului cu solul, a fost intubată și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului județean, fiind internată în stare stabilă.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Observatorul Prahovean că bărbatul era cunoscut cu afecțiuni medicale. Acesta ar fi încercat să escaladeze fațada blocului pentru a intra în imobilul în care locuiau părinții săi, însă la un moment dat s-a dezechilibrat și a căzut.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului.