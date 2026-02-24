- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Moment dramatic în centrul Ploieștiului. De ce a căzut un bărbat de pe blocul de la Galeriile Comerciale

Marius Nica
Autor: Marius Nica
pompieri cu targa

Incident grav, marți, 24 februarie 2026, în centrul Ploieștiului. Un bărbat în vârstă de 40 de ani a ajuns în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, după ce a căzut de la înălțime de pe un bloc din zona Galeriilor Comerciale.

- Publicitate -

La scurt timp după producerea accidentului, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de intervenție, care i-au acordat primul ajutor.

Detalii și imagini aici: Persoană căzută de la înălțime în centrul Ploieștiului, la Omnia

- Publicitate -

Potrivit informațiilor disponibile, victima a supraviețuit impactului cu solul, a fost intubată și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului județean, fiind internată în stare stabilă.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Observatorul Prahovean că bărbatul era cunoscut cu afecțiuni medicale. Acesta ar fi încercat să escaladeze fațada blocului pentru a intra în imobilul în care locuiau părinții săi, însă la un moment dat s-a dezechilibrat și a căzut.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Diferență de aproape 8.000 de lei între cel mai mare și cel mai mic salariu la Finanțele Locale Ploiești

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Observatorul Prahovean continuă seria articolelor dedicate salariilor încasate de...

Contrast dureros: mlaștină la spitalul județean Ploiești, parcare etajată de 45 milioane lei la Oradea

Marius Nica Marius Nica -
Parcarea de la Spitalul Județean Ploiești, administrată de primărie,...

Lista străzilor din Ploiești unde vor fi astupate gropile din 1 martie

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Primăria Ploiești a anunțat că, începând cu 1 martie,...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -