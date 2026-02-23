O fată de 16 ani, fără permis, prinsă la volanul mașinii prietenului ei, în Bușteni

Duminică, 22 februarie 2026, în jurul orei 18:00, în timpul unui control de rutină, polițiștii din Bușteni au oprit pentru verificări un autoturism. Acesta era condus de o tânără de 16 ani.

- Publicitate -

Autoturismul se deplasa pe strada Buștenilor, din direcția strada Matei Basarab către DN1.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că, la volanul mașinii, se afla o tânără de 16 ani, fără permis, iar pe scaunul din dreapta se afla prietenul acesteia, în vârstă de 19 ani, proprietar al mașinii. Acesta avea și permis de conducere valabil.

- Publicitate -

„Din verificările efectuate a reieșit faptul că proprietarul autoturismului i-ar fi încredințat vehiculul minorei.

În cauză, față de minora de 16 ani a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

De asemenea, față de tânărul de 19 ani a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.