- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

O fată de 16 ani, fără permis, prinsă la volanul mașinii prietenului ei, în Bușteni

Corina Matei
Autor: Corina Matei
politist
Foto cu caracter ilustrativ

Duminică, 22 februarie 2026, în jurul orei 18:00, în timpul unui control de rutină, polițiștii din Bușteni au oprit pentru verificări un autoturism. Acesta era condus de o tânără de 16 ani.

- Publicitate -

Autoturismul se deplasa pe strada Buștenilor, din direcția strada Matei Basarab către DN1.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că, la volanul mașinii, se afla o tânără de 16 ani, fără permis, iar pe scaunul din dreapta se afla prietenul acesteia, în vârstă de 19 ani, proprietar al mașinii. Acesta avea și permis de conducere valabil.

- Publicitate -

„Din verificările efectuate a reieșit faptul că proprietarul autoturismului i-ar fi încredințat vehiculul minorei.

În cauză, față de minora de 16 ani a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

De asemenea, față de tânărul de 19 ani a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Contrast dureros: mlaștină la spitalul județean Ploiești, parcare etajată de 45 milioane lei la Oradea

Marius Nica Marius Nica -
Parcarea de la Spitalul Județean Ploiești, administrată de primărie,...

Lista străzilor din Ploiești unde vor fi astupate gropile din 1 martie

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Primăria Ploiești a anunțat că, începând cu 1 martie,...

Cazuri șocante la Pediatrie Ploiești: cine intervine când minorii sunt victime ale abuzului fizic sau consumului de alcool și droguri

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Sute de copii ajung anual la Spitalul de Pediatrie...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -