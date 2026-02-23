O fată de 16 ani, fără permis, prinsă la volanul mașinii prietenului ei, în Bușteni

Duminică, 22 februarie 2026, în jurul orei 18:00, în timpul unui control de rutină, polițiștii din Bușteni au oprit pentru verificări un autoturism. Acesta era condus de o tânără de 16 ani.
Autoturismul se deplasa pe strada Buștenilor, din direcția strada Matei Basarab către DN1.
În urma verificărilor, polițiștii au constatat că, la volanul mașinii, se afla o tânără de 16 ani, fără permis, iar pe scaunul din dreapta se afla prietenul acesteia, în vârstă de 19 ani, proprietar al mașinii. Acesta avea și permis de conducere valabil.
„Din verificările efectuate a reieșit faptul că proprietarul autoturismului i-ar fi încredințat vehiculul minorei.
În cauză, față de minora de 16 ani a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
De asemenea, față de tânărul de 19 ani a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.