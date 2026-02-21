Accident pe DN72 Ploiești–Târgoviște, în Dâmbovița. Tânăr din Prahova implicat în coliziune

Accidentul rutier s-a produs, sâmbătă seară, pe DN72 Ploiești – Târgoviște, pe raza localității I.L. Caragiale, în Dâmbovița. Unul dintre conducătorii auto implicați, un bărbat în vârstă de 46 de ani, a fost transportat la spital.

- Publicitate -

Potrivit IPJ Dâmbovița, din primele date, a reieșit că un tânăr de 23 de ani, din județul Prahova, în timp ce conducea un autoturism pe DN 72, pe raza comunei I.L. Caragiale, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 46 de ani, tot din județul Prahova.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale ISU Dâmbovița. În urma impactului, șoferul în vârstă de 46 de ani a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

- Publicitate -

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului.