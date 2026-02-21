Starea drumurilor din Prahova: circulație în condiții de iarnă și restricții în vigoare

În județul Prahova se circulă, la această oră, în condiții de iarnă pe toate arterele rutiere. Drumul județean 102D, pe sectorul Boldești-Grădiștea și Baba Ana, rămâne închis. Pe DN 1D, sectorul Albești–Ialomița, se mențin restricțiile pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Autoritățile au anunțat că monitorizează permanent traficul rutier.

- Publicitate -

UPDATE: IPJ Prahova a anunțat duminică că, începând cu ora 08.30, a fost reluată circulația pe DJ 102D, pe sectorul Boldești – Grădiștea. (Detalii AICI)

UPDATE: IPJ Prahova a anunțat că, începând cu ora 15.30, au fost ridicate restricțiile de circulație de pe Drumul Național 1D.

- Publicitate -

„Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență și sa adapteze viteza la condițiile meteo și de trafic”, a precizat IPJ Prahova.

Restricții și drumuri închise

Se mențin restricțiile de circulație pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe DN 1D, sectorul Albești–Ialomița.

Drumul Județean 102D, pe sectorul cuprins între Boldești-Grădiștea și Baba Ana, rămâne închis circulației rutiere, fiind desfășurate activități pentru ridicarea restricțiilor și readucerea carosabilului în condiții de siguranță.

Pe tronsoanele de autostradă și pe celelalte drumuri naționale care tranzitează județul Prahova se circulă în condiții de iarnă, fără a fi înregistrate evenimente rutiere grave.

Peste 180 de sesizări la 112

În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 180 de sesizări primite prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Aproximativ 160 de polițiști din structurile de ordine publică și poliție rutieră acționează pe principalele artere pentru monitorizarea traficului și verificarea stării de viabilitate a drumurilor publice.

- Publicitate -

La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova, peste 160 de pompieri sunt pregătiți să intervină cu mijloacele tehnice din dotare.

Până la ora 09:00 au fost înregistrate 5 situații de urgență generate de fenomenele meteorologice: degajarea a 3 copaci căzuți pe carosabil (în Vadu Săpat, Valea Doftanei și Ploiești), îndepărtarea unor cabluri căzute și a unor elemente de construcție desprinse de pe fațada unui bloc din municipiul Ploiești. Nu au fost înregistrate victime.

Efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova și ale Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești patrulează în teren pentru menținerea ordinii și siguranței publice, inclusiv în stațiunile montane de pe Valea Prahovei, unde s-a înregistrat un aflux crescut de turiști.

- Publicitate -

Recomandări pentru conducătorii auto

Informați-vă din surse oficiale înainte de a pleca la drum;

Evitați deplasările care nu sunt urgente;

Asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător pentru sezonul rece;

Adaptați viteza la condițiile meteo și de trafic;

Manifestați prudență și adoptați un comportament preventiv în trafic.

Autoritățile rămân mobilizate pentru gestionarea situației și pentru siguranța tuturor participanților la trafic.