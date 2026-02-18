Ro-Alert emis în Prahova din cauza închiderii A7

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis în această dimineață, în jurul orei 06.45, un mesaj RO-Alert din cauza închiderii autostrăzii A7.

- Publicitate -

„Trafic rutier blocat din cauza caderilor de zapada, pe Autostrada A7. Ocoliti zona si cautati rute alternative sau evitati deplasarile daca nu sunt urgente.

Road traffic blocked due to snowfall, on the Autostrada A7. Avoid the area and look for alternative routes or avoid traveling if it is not urgent. DSU – IGSU” este mesajul primit în această dimineață în mai multe localități din Prhaova.

- Publicitate -

Precizăm că se circulă cu dificultate și pe DN1 Ploiești-București, dar și pe autostrada A3 București – Ploiești din cauza ninsorilor abundente.

Citește mai multe detalii aici: Probleme din cauza zăpezii în Prahova. Trafic îngreunat pe DN1 și A3. Circulație închisă pe A7