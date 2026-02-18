Probleme din cauza zăpezii în Prahova. Trafic îngreunat pe DN1, DN1A și A3. Circulație închisă pe A7

Zăpada continuă să creeze probleme pe principalele drumuri din Prahova. În județ ninge de aproape 12 ore, iar drumarii nu au putut ține pasul cu intervențiile.

UPDATE ora 07.10: Pe DN1, de la intrarea în județul Prahova dinspre București și până la Bănești se circulă în condiții de carosabil acoperit cu zăpadă. De la Bănești până la Sinaia, dar și în stațiunile de pe Valea Prahovei se circulă în condiții de carosabil umed, „la negru.

Carosabilul este acoperit cu zăpadă și pe DN72, DN1A, iar potrivit cititorilor ziarului pe DN1D, la Ciorani, traficul este blocat în totalitate.

Articol inițial

Miercuri dimineață, în jurul orei 06.30, se circulă îngreunat pe DN1 Ploiești-București. Sunt raportate blocaje la Bărcănești, și Ciolpani, dar și pe autostrada A3.

Probleme sunt și la ieșirile din municipiul Ploiești.

Reprezentanții CNAIR au anunțat închiderea totală a circulației pe Autostrada A7 din cauza condițiilor meteorologice extreme (viscol puternic și ninsori abundente), toate intrările fiind blocate.

O restricție pentru mașinile cu o masă totală maximă mai mare de 7.5 tone a fost instituită și pe DN1D Urziceni-Albești Paleologu, încă de la ora 01.00.

Carosabilul este acoperit cu zăpadă și pe DN1A, Vălenii de Munte Ploiești.